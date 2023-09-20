Теннисистка из россии: Я чувствую себя украинкой. У меня нет связей с страной-террористом

Вероника Мирошниченко не отождествляет себя с оккупантами, хотя и родилась в москве.

Теннисистка Вероника Мирошниченко, представляющая на данный момент россию, высказалась о своей гражданской позиции.

Уроженка москвы, которая провела свое детство в Запорожье, заявила, что чувствует себя украинкой и пытается поддерживать нашу страну способами, которые ей доступны.

"Я не считаю себя обычной россиянкой, которая играет под нейтральным флагом. Я родилась в москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. Мои мама и папа, бабушка и дедушка - все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Поэтому, конечно, я считаю Украину своей Родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом.

Что касается сине-желтой ленты, которую я надеваю на свои матчи, то я всегда их ношу с собой и даже заказала себе большое количество, поскольку у меня примерно десять разных кепок и на каждую я надеваю сине-желтую ленту. Для меня это очень большой знак, что я из Украины, она всегда со мной в сердце. Когда я играю, то она мне напоминает о тех сложностях, которые проживает украинский народ, моя семья, и это придает мне сил во время матчей. Несмотря на то, что я играю под нейтральным флагом, что у меня российский паспорт, я не имею никаких отношений с государством-террористом, и я всегда говорю об этом в своих социальных сетях", - заявила Мирошниченко в интервью украинскому изданию ВТУ.

Отметим, что ранее Вероника рассказала о намерении получить паспорт Украины и начать выступать за историческую родину.

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