iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Лучшие теннисисты встретятся в середине ноября в Турине.
Сегодня, 19:10
Джокович - победитель Итогового турнира ATP 2022 года / Getty Images
Джокович - победитель Итогового турнира ATP 2022 года / Getty Images

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP Finals-2023, в ходе которой восемь лучших теннисистов были распределены на два квартета.

Первая ракетка мира Новак Джокович (1) сыграет в Зеленой группе против итальянца Янника Синнера (4), грека Стефаноса Циципаса (6) и датчанина Хольгера Руне (8).

В Красную группу попали испанец Карлос Алькарас (2), "нейтралы" Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (5), а также немец Александр Зверев (7), сообщает официальный сайт ATP.

Читай также: Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200

Итоговый турнир ATP 2023

Зеленая группа

  • Новак Джокович (Сербия)
  • Янник Синнер (Италия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Хольгер Руне (Дания)

Красная группа

  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Даниил Медведев (нейтральный статус)
  • Андрей Рублев (нейтральный статус)
  • Александр Зверев (Германия)

Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является Джокович, который в 2022 году обыграл в финале норвежца Каспера Рууда.

Напомним, что победительницей Итогового турнира WTA в 2023 году стала польская теннисистка Ига Швентек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович ATP Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас

Статьи по теме

Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем" Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"
Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории Федерер, Джокович или он сам: Надаль назвал лучшего теннисиста в истории
Джокович посвятил победу на US Open Кобе Брайанту Джокович посвятил победу на US Open Кобе Брайанту
US OPEN-2023 (ATP): Джокович обыграл в финале Медведева US OPEN-2023 (ATP): Джокович обыграл в финале Медведева
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига Европы21:40
Брайтон во второй раз легко разделался с Аяксом
ММА21:20
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс21:12
Бокс: расписание боев
Европа20:58
Атлетико объявил о продлении контракта с Симеоне
Европа20:52
Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Европа20:29
Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе
Европа20:23
Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками
Европа20:02
"Есть языковой барьер": Тренер Жироны оценил адаптацию Довбика
Европа19:55
"Плохая с*ка": Жена Икарди выпустила клип на дебютный трек
Европа19:40
Хаманн: Можно только посочувствовать болельщикам МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK