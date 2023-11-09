Лучшие теннисисты встретятся в середине ноября в Турине.

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP Finals-2023, в ходе которой восемь лучших теннисистов были распределены на два квартета.

Первая ракетка мира Новак Джокович (1) сыграет в Зеленой группе против итальянца Янника Синнера (4), грека Стефаноса Циципаса (6) и датчанина Хольгера Руне (8).

В Красную группу попали испанец Карлос Алькарас (2), "нейтралы" Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (5), а также немец Александр Зверев (7), сообщает официальный сайт ATP.

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Итоговый турнир ATP 2023

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия)

Янник Синнер (Италия)

Стефанос Циципас (Греция)

Хольгер Руне (Дания)

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (нейтральный статус)

Андрей Рублев (нейтральный статус)

Александр Зверев (Германия)

Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является Джокович, который в 2022 году обыграл в финале норвежца Каспера Рууда.

Напомним, что победительницей Итогового турнира WTA в 2023 году стала польская теннисистка Ига Швентек.

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