Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP Finals-2023, в ходе которой восемь лучших теннисистов были распределены на два квартета.
Первая ракетка мира Новак Джокович (1) сыграет в Зеленой группе против итальянца Янника Синнера (4), грека Стефаноса Циципаса (6) и датчанина Хольгера Руне (8).
В Красную группу попали испанец Карлос Алькарас (2), "нейтралы" Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (5), а также немец Александр Зверев (7), сообщает официальный сайт ATP.
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Итоговый турнир ATP 2023
Зеленая группа
- Новак Джокович (Сербия)
- Янник Синнер (Италия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Хольгер Руне (Дания)
Красная группа
- Карлос Алькарас (Испания)
- Даниил Медведев (нейтральный статус)
- Андрей Рублев (нейтральный статус)
- Александр Зверев (Германия)
Соревнования пройдут в Турине с 12 по 19 ноября.
Действующим победителем Итогового турнира ATP является Джокович, который в 2022 году обыграл в финале норвежца Каспера Рууда.
Напомним, что победительницей Итогового турнира WTA в 2023 году стала польская теннисистка Ига Швентек.
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