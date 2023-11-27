Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга

Капитан сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг Михаил Филима высказался о возможном вызове Элины Свитолиной (WTA №25) в национальную команду на матч с Румынией.

По словам бывшего спортсмена, украинка не смогла сыграть до этого из-за травмы, но в будущем получит вызов.

"Конечно, она получит вызов. К сожалению, Элина не смогла присоединиться к последнему матчу из-за травмы.

Я с ней вчера общался, она уже начала подготовку и возобновление на корте. Поэтому я надеюсь, что она сможет присоединиться к рядам сборной на следующий матч", - приводит слова Михаила Суспільне Спорт

Женская сборная Украины сыграет с Румынией 12-13 апреля в Гейнбридже.

Напомним, Украина одержала победу над Нидерландами в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

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