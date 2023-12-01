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Не играл почти год: Надаль объявил о возобновлении карьеры

Испанский теннисист проходил длительное лечение.
Сегодня, 18:37
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

22-кратный чемпион Больших шлемов Рафаэль Надаль вскоре вернется к соревнованиям после травмы.

Испанец сообщил, что вернется на первой неделе нового сезона и сыграет на турнире в австралийском Брисбене, который пройдет с 31 декабря по 7 января.

 

Напомним, Надаль последний раз выходил на корт в январе 2023 года на Australian Open, летом он перенес операцию на левом бедре.

Ранее сообщалось, что Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

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