Надаль заявил, что вскоре можт закончить карьеру

2024 год может стать для него последним.

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что следующий год может стать для него последним.

Испанец опубликовал в Твиттере видео, где признался, что уже начинает задумываться о завершении карьеры. Однако прямо сейчас он ничего точно сказать не может.

Mi última reflexión tras el anuncio… 📣



👉🏻 claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…

👉🏻 He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento

👉🏻 He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…… pic.twitter.com/xLnHMdZTqD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 7, 2023

"Есть все шансы, что 2024-й будет моим последним годом, поэтому я собираюсь наслаждаться турнирами.

Не хочу объявлять об этом, потому что, в конце концов, я не знаю, что может произойти. Я должен дать себе возможность не говорить ничего, потому что в противном случае буду заложником собственных слов.

Думаю, что так и будет, но не могу быть уверенным на 100 процентов. Я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям, и если вдруг дела и моя физическая форма позволят мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, то зачем устанавливать дедлайны?", - сказал 37-летний теннисист.

При этом совсем недавно Надаль заявил о возвращении в большой теннис.

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