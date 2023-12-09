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Надаль заявил, что вскоре можт закончить карьеру

2024 год может стать для него последним.
Сегодня, 18:53
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что следующий год может стать для него последним.

Испанец опубликовал в Твиттере видео, где признался, что уже начинает задумываться о завершении карьеры. Однако прямо сейчас он ничего точно сказать не может.

"Есть все шансы, что 2024-й будет моим последним годом, поэтому я собираюсь наслаждаться турнирами.

Не хочу объявлять об этом, потому что, в конце концов, я не знаю, что может произойти. Я должен дать себе возможность не говорить ничего, потому что в противном случае буду заложником собственных слов.

Думаю, что так и будет, но не могу быть уверенным на 100 процентов. Я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям, и если вдруг дела и моя физическая форма позволят мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, то зачем устанавливать дедлайны?", - сказал 37-летний теннисист.

При этом совсем недавно Надаль заявил о возвращении в большой теннис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

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