Надаль заявил, что вскоре можт закончить карьеру
Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что следующий год может стать для него последним.
Испанец опубликовал в Твиттере видео, где признался, что уже начинает задумываться о завершении карьеры. Однако прямо сейчас он ничего точно сказать не может.
Mi última reflexión tras el anuncio… 📣— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 7, 2023
👉🏻 claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…
👉🏻 He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento
👉🏻 He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…… pic.twitter.com/xLnHMdZTqD
"Есть все шансы, что 2024-й будет моим последним годом, поэтому я собираюсь наслаждаться турнирами.
Не хочу объявлять об этом, потому что, в конце концов, я не знаю, что может произойти. Я должен дать себе возможность не говорить ничего, потому что в противном случае буду заложником собственных слов.
Думаю, что так и будет, но не могу быть уверенным на 100 процентов. Я много работал, чтобы вернуться к соревнованиям, и если вдруг дела и моя физическая форма позволят мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, то зачем устанавливать дедлайны?", - сказал 37-летний теннисист.
При этом совсем недавно Надаль заявил о возвращении в большой теннис.
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