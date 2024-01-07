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Свитолина - Гауфф: прогноз на финальный матч в Окленде 07.01.2023

Прогноз на поединок Элина Свитолина - Кори Гауфф. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.
Сегодня, 01:06
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на турнире в Окленде (Новая Зеландия). Наша спортсменка вышла в финал, где сыграет с представительницей США Кори Гауфф.

Свитолина является более опытной теннисисткой, но 19-летняя американка находится на третьем месте в мировом рейтинге. В предстоящем поединке спортсменки определят ту, которая выиграет первый трофей в году.

Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Гауфф

Кори является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Гауфф сможет победить Свитолину и выиграть турнир.

Прогноз букмекеров на матч Свитолина - Гауфф:

  • Победа Свитолиной: 4.6
  • Победа Гауфф: 1.24

При этом победа чешской спортсменки 2:0 оценивается в 1,66, а украинки - 8,4. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.8.

Статистика противостояния Свитолина - Гауфф

Между собой теннисистки проведут второй поединок. Единственная встреча завершилась победой украинки - она состоялась на Australian Open-2021 (6:4, 6:3).

Статистика матчей

Свитолина - Гауфф
1 победы 0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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