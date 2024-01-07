Свитолина - Гауфф: прогноз на финальный матч в Окленде 07.01.2023
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свое участие на турнире в Окленде (Новая Зеландия). Наша спортсменка вышла в финал, где сыграет с представительницей США Кори Гауфф.
Свитолина является более опытной теннисисткой, но 19-летняя американка находится на третьем месте в мировом рейтинге. В предстоящем поединке спортсменки определят ту, которая выиграет первый трофей в году.
Коэффициент и ставки на матч Свитолина - Гауфф
Кори является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, Гауфф сможет победить Свитолину и выиграть турнир.
Прогноз букмекеров на матч Свитолина - Гауфф:
- Победа Свитолиной: 4.6
- Победа Гауфф: 1.24
При этом победа чешской спортсменки 2:0 оценивается в 1,66, а украинки - 8,4. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.8.
Статистика противостояния Свитолина - Гауфф
Между собой теннисистки проведут второй поединок. Единственная встреча завершилась победой украинки - она состоялась на Australian Open-2021 (6:4, 6:3).
Статистика матчей
Свитолина - Гауфф
1 победы 0
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