18-летний хорват четыре часа сражался против первой ракетки мира на Australian Open

Это был самый долгий матч Джоковича на этой стадии турниров.

Новак Джокович начал Australian Open-2024 с очнь непростой победы.

В четырех сетах, которые суммарно длились более четырех часов первая ракетка мира одолел Дино Прижмича.

Прижмич - 18-летний хорватский теннист (№178 ATP), который успешно прошел отборочный раунд турнира. Однако уступил Джоковичу в первом же раунде основной сетки.

Australian Open. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4

Отметим, что это самый долгий матч в карьере Джоковича на этом этапе турниров Большого шлема. В следующем раунде ему придется играть с победителем пары Попырин - Поллманс.

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