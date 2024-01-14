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18-летний хорват четыре часа сражался против первой ракетки мира на Australian Open

Это был самый долгий матч Джоковича на этой стадии турниров.
Сегодня, 14:47
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Новак Джокович начал Australian Open-2024 с очнь непростой победы.

В четырех сетах, которые суммарно длились более четырех часов первая ракетка мира одолел Дино Прижмича.

Прижмич - 18-летний хорватский теннист (№178 ATP), который успешно прошел отборочный раунд турнира. Однако уступил Джоковичу в первом же раунде основной сетки.

Australian Open. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4

Отметим, что это самый долгий матч в карьере Джоковича на этом этапе турниров Большого шлема. В следующем раунде ему придется играть с победителем пары Попырин - Поллманс.

У нас на сайте вы также можете ознакомиться с результатами украинцев на Australian Open-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович

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