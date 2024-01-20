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Свитолина назвала свою цель на 2024 год

Украинка подвела итоги прошлого года, когда она вернулась после рождения ребенка.
Сегодня, 11:50
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) высказался о своих задачах на ближайшее будущее.

По словам спортсменки, она намерена войти в десятку лучших по итогам календарного года.

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"Я счастлива там, где я сейчас. Я хорошо играю, отбиваю мяч сильнее, и моя подвижность вернулась после травмы косточки, которую я получила на US Open.

На своем первом турнире Большого шлема (после рождения ребенка - прим.) я дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос, а самым ярким событием прошлого сезона стал выход в полуфинал Уимблдона, где я очень хорошо играла против отличных игроков.

Чтобы победить Игу Свентек – номер один в мире – как я это сделала в четвертьфинале, нужно быть острой.

После Уимблдона я взяла несколько дней отпуска, чтобы проанализировать все. Иногда жизнь идет так быстро – кажется, что скорость 200 миль в час – так что важно остановиться и оглядеться назад. На US Open я двигалась не так хорошо, как хотела из-за травмы косточки, но теперь я вернулась и довольна своим прогрессом в Мельбурне.

Что касается тенниса, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше, и физически становлюсь сильнее. Моя цель на этот год — вернуться в топ-10 мирового рейтинга, и учитывая, как я сейчас чувствую себя, я верю, что смогу это сделать", - приводит слова украинки BBC.

В субботу, 20 января, Свитолина сыграет против Голубич в третьем круге Australian Open.

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