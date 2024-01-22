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Надаль объявил о новом проекте по созданию его изображений с помощью ИИ

Испанец зря времени не теряет, пока восстанавливается от травмы.
Сегодня, 13:43
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

В начале января Рафаэль Надаль был вынужден сняться с Australian Open-2024 из-за разрыва мышцы бедра.

Он получил эту травму во время матча турнира в Брисбене, незадолго до старта турнира Большого шлема.

И пока AO-2024 уже готовится к четвертьфинальным поединка, 37-летний испанец поделился с фанатами чем-то особенным.

В своих аккаунтах социальных сетей Рафа объявил, что он в сотрудничестве с Infosys создал проект под названием "Рафа Навсегда" (Rafa Forever).

Теперь фанаты Надаля на сайте Infosys.RafaForever.com могут создавать изображения своего кумира при помощи искусственного интеллекта.

За несколько часов было создано уже более 9000 изображений.

Напомним, что недавно Рафаэль Надаль встретился с Роджером Федерером, который навестил своего друга в его теннисной академии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

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