Надаль объявил о новом проекте по созданию его изображений с помощью ИИ

В начале января Рафаэль Надаль был вынужден сняться с Australian Open-2024 из-за разрыва мышцы бедра.

Он получил эту травму во время матча турнира в Брисбене, незадолго до старта турнира Большого шлема.

И пока AO-2024 уже готовится к четвертьфинальным поединка, 37-летний испанец поделился с фанатами чем-то особенным.

В своих аккаунтах социальных сетей Рафа объявил, что он в сотрудничестве с Infosys создал проект под названием "Рафа Навсегда" (Rafa Forever).

Теперь фанаты Надаля на сайте Infosys.RafaForever.com могут создавать изображения своего кумира при помощи искусственного интеллекта.

Hi all, I am happy to announce my latest project with @Infosys called "Rafa Forever".

Using https://t.co/paZtUh2XmU you can create generative AI artwork of me.

Let’s see your creativity with all possibilities and share it on social media using #RafaForever.#InfosysxRafa… pic.twitter.com/aUoxaozl4o