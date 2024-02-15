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Надаль надеется выступить на Ролан Гаррос и Олимпиаде в этом году

Испанец не хочет пропустить свой любимый турнир, учитывая недавний пропуск Australian Open.
Вчера, 22:47
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Рафаэль Надаль заявил, что надеется принять участие в Открытом чемпионате Франции и Олимпийских играх в этом году после отказа от участия на турнире в Катаре, сообщает Sky Sports.

Испанский теннисист из своих 22 титулов Большого шлема в одиночном разряде выиграл 14 именно на Ролан Гаррос. Однако проблемы с травмами бросают тень на возможность его выступления во Франции.

"Я не знаю, какие турниры мне осталось сыграть, но, между нами говоря, их будет не так много", - сказал Надаль в интервью испанской телекомпании La Sexta.

"Ролан Гаррос будет одной из моих целей. Я бы также хотел сыграть на Олимпийских играх. Я не могу это подтвердить прямо сейчас, но надеюсь, что смогу. Думаю, что сделаю это".

Рафаэль Надаль надеется вернуться на турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе в следующем месяце. Его оппонентом должен стать его соотечественник, нынешняя вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Их поединок запланирован на 3 марта.

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Напомним, что из-за из-за разрыва мышцы бедра Рафаэль Надаль не сумел принять участие в Australian Open 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос

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