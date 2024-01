Ракетку Надаля из финала Ролан Гаррос-2007 продали за навероятную сумму

Ракетка испанского теннисиста Рафаэля Надаля была продана за 118 206 долларов на теннисном аукционе престижных сувениров.

Инвентарь особенным тем, что он с финала Ролан Гаррос-2007. Тогда в решающем матче Надаль обыграл Роджера Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket.



It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ