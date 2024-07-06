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Азаренко снялась с Олимпиады-2024

Белорусская спортсменка решила отказаться от соревнований.
Сегодня, 17:20
Виктория Азаренко / Getty Images
Виктория Азаренко / Getty Images

Теннисистка из белоруси Виктория Азаренко отказалась выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает МОК.

Изначально спортсменка приняла приглашение выступить в нейтральном статусе, но позже отказалась. Также стало известно, что она не сыграет на Уимблдоне из-за травмы плеча.

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МОК ранее рекомендовал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, но в декабре 2023 года заявил, что те, кто пройдет отбор, смогут выступать в нейтральном статусе без национальных символов.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Виктория Азаренко

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