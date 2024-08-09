iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джокович пропустит турнир в Цинциннати – серб потеряет строчку в рейтинге ATP

Новак решил сняться с турнира.
Сегодня, 13:44
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Легендарный сербский теннисист не сыграет на Мастерсе в Цинциннати - серб принял решение сняться с соревнований. Об этом пишет пресс-служба турнира.

Читай также: Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024

Стоит отметить, что Новак Джокович является действующим чемпионом Cincinnati Open. Тогда в финале серб обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третье место мирового рейтинга, пропустив вперед именно молодого испанца.

Напомним, несколько дней назад серб завоевал олимпийское золото, в финале турнира в Париже он обыграл Карлоса Алькараса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович

Статьи по теме

"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде "Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде
Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024 Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024
Алькарас - самый молодой четвертьфиналист Олимпийских соревнований по теннису после Джоковича Алькарас - самый молодой четвертьфиналист Олимпийских соревнований по теннису после Джоковича
Джокович раскритиковал организаторов Олимпиады Джокович раскритиковал организаторов Олимпиады
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: финал на Олимпиаде, Левый Берег - Ворскла, Динамо - Верес
просмотров

Последние новости

Украина16:50
Трансферы УПЛ: Полесье подписало экс-игрока Динамо и Днепр-1
Европа16:39
Челси согласовал трансфер конкурента для Мудрика
Европа16:38
Барселона приобрела Дани Ольмо
Европа16:20
Довбик назвал человека, который решил судьбу его перехода в Рому
Европа15:59
Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии
Украина15:50
УПЛ: Левый Берег - Ворскла, Верес - Динамо
Европа15:34
Довбик назвал цели в Роме
Европа15:31
Скандальный вингер МЮ прокомментировал обвинения в насилии, с которыми столкнулся в прошлом году
Европа15:10
ПСЖ подписал защитника Эквадора за солидную сумму
Олимпийские игры15:04
Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK