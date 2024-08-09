Джокович пропустит турнир в Цинциннати – серб потеряет строчку в рейтинге ATP

Легендарный сербский теннисист не сыграет на Мастерсе в Цинциннати - серб принял решение сняться с соревнований. Об этом пишет пресс-служба турнира.

Читай также: Джокович отомстил Алькарасу за поражение на Уимблдоне, выиграв финал Олимпиады-2024

Стоит отметить, что Новак Джокович является действующим чемпионом Cincinnati Open. Тогда в финале серб обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третье место мирового рейтинга, пропустив вперед именно молодого испанца.

Напомним, несколько дней назад серб завоевал олимпийское золото, в финале турнира в Париже он обыграл Карлоса Алькараса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!