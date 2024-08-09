Джокович пропустит турнир в Цинциннати – серб потеряет строчку в рейтинге ATP
Новак решил сняться с турнира.
Легендарный сербский теннисист не сыграет на Мастерсе в Цинциннати - серб принял решение сняться с соревнований. Об этом пишет пресс-служба турнира.
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Стоит отметить, что Новак Джокович является действующим чемпионом Cincinnati Open. Тогда в финале серб обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третье место мирового рейтинга, пропустив вперед именно молодого испанца.
Напомним, несколько дней назад серб завоевал олимпийское золото, в финале турнира в Париже он обыграл Карлоса Алькараса.
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