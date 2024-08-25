Гауфф поделилась ожиданиями от US Open: Это новый год для новых возможностей

Уже завтра, 26 августа стартует престижный турнир US Open. Действующая чемпионка соревнований Коко Гауф поделилась ожиданиями будущего турнира.

Читай также: "Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины

"Это новый год для новых возможностей. Я очень рада вернуться сюда и провести отличный турнир. Очевидно, что выступать в роли действующей чемпионки - это добавляет еще немного давления, но это также и привилегия. Мой новый девиз: "Если ты защищаешь (очки/ титул), это значит, что ты что-то выиграл раньше". Я очень рада вернуться сюда и надеюсь, что проведу добрые две недели.

Очевидно, что я хотела поехать в Цинциннати и победить, но у меня в голове были более реалистичные мысли после Олимпиады, потому что это был столь быстрый переход на другое покрытие. То, что я проиграла так рано в Цинциннате, это даже к лучшему. Благодаря этому я смогла потренироваться перед Нью-Йорком, чего раньше не удавалось сделать. Я показываю лучшие результаты, когда выхожу из тренировочного блока. Я тренировалась 1,5 недели и, пожалуй, есть сейчас еще несколько дней для подготовки", - приводит слова Гауф BTU.

Напомним, в прошлом сезоне Гауф получила титул US Open. Представительница США в трех сетах обыграла Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!