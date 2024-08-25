iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гауфф поделилась ожиданиями от US Open: Это новый год для новых возможностей

Коко готовиться защищать титул турнира WTA.
Сегодня, 11:15
Коко Гауф / Getty Images
Коко Гауф / Getty Images

Уже завтра, 26 августа стартует престижный турнир US Open. Действующая чемпионка соревнований Коко Гауф поделилась ожиданиями будущего турнира.

Читай также: "Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины

"Это новый год для новых возможностей. Я очень рада вернуться сюда и провести отличный турнир. Очевидно, что выступать в роли действующей чемпионки - это добавляет еще немного давления, но это также и привилегия. Мой новый девиз: "Если ты защищаешь (очки/ титул), это значит, что ты что-то выиграл раньше". Я очень рада вернуться сюда и надеюсь, что проведу добрые две недели.

Очевидно, что я хотела поехать в Цинциннати и победить, но у меня в голове были более реалистичные мысли после Олимпиады, потому что это был столь быстрый переход на другое покрытие. То, что я проиграла так рано в Цинциннате, это даже к лучшему. Благодаря этому я смогла потренироваться перед Нью-Йорком, чего раньше не удавалось сделать. Я показываю лучшие результаты, когда выхожу из тренировочного блока. Я тренировалась 1,5 недели и, пожалуй, есть сейчас еще несколько дней для подготовки", - приводит слова Гауф BTU.

Напомним, в прошлом сезоне Гауф получила титул US Open. Представительница США в трех сетах обыграла Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Коко Гауф

Статьи по теме

"Не смогу выложиться на 100%": Надаль пропустит US Open-2024 "Не смогу выложиться на 100%": Надаль пропустит US Open-2024
US OPEN-2023 (ATP): Джокович обыграл в финале Медведева US OPEN-2023 (ATP): Джокович обыграл в финале Медведева
Джокович - победитель US Open-2023 Джокович - победитель US Open-2023
US OPEN-2023 (WTA): Гауфф в финале обыграла Соболенко US OPEN-2023 (WTA): Гауфф в финале обыграла Соболенко
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:55
Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024
13:52
Куклиновская принесла Украине второе золото чемпионата мира по гребле
Украина13:20
Леоненко разнес футболистов Шахтера после провального старта в УПЛ
Биатлон12:56
Мандзин оформил золотой дубль на летнем ЧМ-2024 по биатлону
Европа12:45
Флик - о победе Барселоны над Атлетиком: Здорово, когда есть страсть
Украина12:15
Любенович заговорил о возможности возглавить Зорю: С командой работают мои хорошие друзья
12:00
Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира в гребле
Украина11:40
Маркевич оценил перспективы Карпат в УПЛ - откровенное заявление легенды
Украина11:30
УПЛ: Полесье примет Оболонь, Рух сыграет с Зарей, а Кривбасс - с Ингульцом
Теннис11:15
Гауфф поделилась ожиданиями от US Open: Это новый год для новых возможностей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK