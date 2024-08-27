Свитолина оценила победу на старте US Open, вспомнив масштабный удар рф по Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на US Open с тяжелой победы над представительницей Аргентины Марией Карле в трех сетах.

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Украинка прокомментировала победу над спортсменкой из Аргентины, поблагодарив ВСУ, за отраженный масштабный ракетный удар России по Украине:

"Всегда нелегко играть первые матчи, они могут быть достаточно непростыми. Моя соперница тоже играла хорошо. У меня был очень короткий переход из турнира в Монтеррее на US Open. Я тренировалась один час накануне, поэтому у меня было не так много времени на корте, но сегодня его было достаточно.

Я видела новости, я знаю, что было более 100 ракет... Это очень тяжело. Я постоянно проверяла новости. Мне было очень грустно видеть, что происходило сегодня, что происходит каждый день. Этот день был очень, очень трудным для украинцев. Это просто катастрофа, если честно просыпаться и видеть такие новости, что украинцы так страдают.

Влияет ли это на мою игру? Я пытаюсь переключаться, конечно, но когда ты просыпаешься и сразу же видишь такие плохие новости, это влияет морально, ты об этом думаешь. Особенно когда что-то не так, это естественно. В некоторые моменты бывает так, что это очень на меня влияет. На Уимблдоне было очень сложно... Когда это касается детей, невинных людей, это для меня очень тяжело... Чрезвычайно", - цитирует Элину БТУ.

Напомним, во втором раунде US Open состоится украинское дерби. Элина Свитолина сыграет против Ангелины Калининой.

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