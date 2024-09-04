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Экс-первая ракетка мира показала фото из больницы - теннисистку прооперировали из-за травмы на US Open

Каролина Плишкова неудачно провела матч против Жасмин Паолини.
Сегодня, 17:12
Каролина Плишкова / Getty Images
Каролина Плишкова / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова получила неприятную травму в матче второго раунда Открытого чемпионата США, где встречалась с представительницей Италии Жасмин Паолини.

Спортсменка прекратила борьбу уже в стартовом гейме, травмировав ногу в одном из первых розыгрышей:

Вскоре теннисистка перенесла операцию на правой ноге, обратившись к своим фанатам на странице в Instagram:

"Счастлива сообщить, что я успешно перенесла операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на теннисные корты, но здоровье всегда на первом месте. Огромная благодарность медицинскому персоналу за отличную помощь и всем вам за поддержку", – написала Плишкова.

Напомним, Паолине уже завершила свои выступления на US Open, уступив Каролине Муховой в 1/8 финала турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Каролина Плишкова

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