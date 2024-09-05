Пегула оценила победу над Швентек на US Open: Чувствовала, что справлюсь

Американская теннисистка Джессика Пегула неожиданно обыграла Игу Швентек в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

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Американка поделилась эмоциями после игры, признавшись, за счет чего ей удалось одержать победу:

"Дело было не столько в этом четвертьфинале. Требовалось просто выиграть большой матч... Есть много параметров: победа над лидером мирового рейтинга, игра на Артур-Эш Стедиум, попытка выйти в полуфинал, а еще знание того, что я впереди, что я играю хорошо.

За последние несколько недель я выиграла несколько отличных матчей и показывала действительно хороший теннис. В конце матча с Игой Свентек я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь с задачей, хотя стресс всегда присутствует", - цитирует Пегулу US Open.

Напомним, в полуфинальном матче Пегула сойдется на корте с Каролиной Муховой из Чехии.

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