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Мама Энди Маррея получила в подарок печенье с изображением ее обнаженного сына

Очень необычный подарок, от которого Джуди Маррей пришлось отказаться.
Сегодня, 13:48
Джуди и Энди Маррей / Getty Images
Джуди и Энди Маррей / Getty Images

По итогам Олимпийских игр-2024 британский теннисист Энди Маррей объявил о завершении карьеры.

За время выступлений своего сына на кортах Джуди Маррей получала множество странных подарков. Но последний из них особенно выделяется.

Джуди поделилась со своими подписчиками в социальной сети Х двумя печеньями, которые она получила от Райли Гутьеррес под ником ⁦@rudecookies.

На одном изображен пост Энди, который он опубликовал сразу после завершения карьеры: "Все равно даже никогда не любил теннис".

Но на втором изображен сам Маррей с теннисной ракеткой в руке и с золотой медалью на шее (вероятно, Гутьеррес ожидала, что Энди уйдет из спорта в статусе олимпийского чемпиона).

Однако остроты этому печенью добавило то, что Энди изображен полностью обнаженным.

Печенье у Джуди не задержалось. Она написала, что пожертвовала его "одному из самых сумасшедших фанатов" Энди.

Напомним, что прошлым вечером Людмила Киченок стала победительницей US Open-2024 в парном разряде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Маррей

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