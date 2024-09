Мама Энди Маррея получила в подарок печенье с изображением ее обнаженного сына

По итогам Олимпийских игр-2024 британский теннисист Энди Маррей объявил о завершении карьеры.

За время выступлений своего сына на кортах Джуди Маррей получала множество странных подарков. Но последний из них особенно выделяется.

Джуди поделилась со своими подписчиками в социальной сети Х двумя печеньями, которые она получила от Райли Гутьеррес под ником ⁦@rudecookies.

На одном изображен пост Энди, который он опубликовал сразу после завершения карьеры: "Все равно даже никогда не любил теннис".

Но на втором изображен сам Маррей с теннисной ракеткой в руке и с золотой медалью на шее (вероятно, Гутьеррес ожидала, что Энди уйдет из спорта в статусе олимпийского чемпиона).

Однако остроты этому печенью добавило то, что Энди изображен полностью обнаженным.

I’ve been sent some bizarre items thru Andy’s career but this is up there with the bottle of tonic water from an 87 yo lady in 2005 to help with his cramping issues. Worked for her apparently.

⁦@rudecookies⁩ made this 😮 + I’ve donated it to 1 of his crazier fans.⁦ pic.twitter.com/2fEopjrQ7p