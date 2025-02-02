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Ястремская прокомментировала досадное поражение в финале турнира в Линце

Даяна не сильно расстроилась и все равно гордится достигнутым результатом.
Сегодня, 18:06
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская обидно уступила россиянке Екатерине Андреевой в финале турнира в Линце.

По словам Даяны, она благодарна своим фанатам и всем украинцам за поддержку и даже несмотря на поражение все равно собой гордится.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать меня на этом финале. Это была удивительная атмосфера, здесь было много друзей-украинцев, которые поддерживали меня в течение всей недели.

Это был мой первый финал за такое долгое время, и да, сегодня у меня было так много возможностей, но иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, но в любом случае я очень горжусь собой, потому что на этой неделе я нашла свою игру. Я уверена, что этот год начался очень хорошо, и он продолжится так же. Надеюсь, что даже лучше».

Ястремская также отметила, что ментально турнир был тяжёлым для неё из-за ракетной атаки на её родную Одессу, которая произошла во время соревнований.

«И последнее, что я хочу сказать, это то, что несколько дней назад у нас была массовая ракетная атака в моем городе, в Одессе. Было достаточно тяжело эмоционально играть сегодня в финале, я пыталась скрыть это. Хочу сказать еще раз: спасибо всем украинцам за борьбу, я действительно горжусь нашей страной. Спасибо вам», - сказала спортсменка.

Отметим, что благодаря достаточно удачному выступлению на турнире теннисистка поднялась в топ-50 Live-рейтинга WTA. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

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