Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду

Шесть биатлонистов получили места в национальной команде Норвегии на Олимпийские игры-2026. В сборную попали четверо мужчин и две женщины, сообщает Ski-Nordique.

Критерии отбора выполнили Йохан-Олав Ботн, Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Дале. Компанию им составят Каролине Кноттен и Марен Киркейде. Не гарантировали поездку Ингрид Ланнмарк Таннреволд и Мартин Улдаль.

В общей сложности норвежцы могут взять на Игры 11 биатлонистов. Зимняя Олимпиада начнется 6 февраля. Соревнования биатлонистов примет итальянский Антхольц.

К слову, украинец Дмитрий Пидручный пропустит этап Кубка мира перед Олимпийскими играми.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!