iSport.ua
Русский Українська

Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду

Стали известны первые фамилии.
Сегодня, 17:28       Автор: Антон Федорцив
Йохан-Олав Ботн / Getty Images
Йохан-Олав Ботн / Getty Images

Шесть биатлонистов получили места в национальной команде Норвегии на Олимпийские игры-2026. В сборную попали четверо мужчин и две женщины, сообщает Ski-Nordique.

Критерии отбора выполнили Йохан-Олав Ботн, Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Дале. Компанию им составят Каролине Кноттен и Марен Киркейде. Не гарантировали поездку Ингрид Ланнмарк Таннреволд и Мартин Улдаль.

В общей сложности норвежцы могут взять на Игры 11 биатлонистов. Зимняя Олимпиада начнется 6 февраля. Соревнования биатлонистов примет итальянский Антхольц.

К слову, украинец Дмитрий Пидручный пропустит этап Кубка мира перед Олимпийскими играми.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Норвегии Олимпиада-2026

Статьи по теме

Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026 Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
Лидер сборной Украины пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой Лидер сборной Украины пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой
Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду
Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа18:01
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера
НБА17:57
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Биатлон17:28
Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Европа17:25
"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима
Теннис16:55
Ястремская будет противостоять Фернандес во втором круге Брисбена
Другие страны16:29
Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер
Европа15:44
Манчестер Сити потерял очередного защитника
Формула 114:53
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Европа14:47
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед
Европа и мир14:24
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK