Плохой прогноз погоды внес коррективы в календарь этапа Кубка мира в Оберхофе

Женский спринт в Оберхофе состоится на день раньше / Getty Images

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об изменениях в расписании четвертого этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в немецком Оберхофе.

Как сообщает официальный сайт IBU, из-за неблагоприятного прогноза погоды, а именно ожидаемых сильных порывов ветра, женский спринт, ранее запланированный на пятницу, 9 января, перенесли на четверг, 8 января.

Этап в Оберхофе начнется в четверг мужским спринтом, который сдвинули на 12:30 по киевскому времени, после чего в 15:15 состоится женская гонка.

Расписание гонок на субботу и воскресенье пока остается без изменений.

