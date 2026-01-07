iSport.ua
Русский Українська

Плохой прогноз погоды внес коррективы в календарь этапа Кубка мира в Оберхофе

Женскую спринтерскую гонку перенесли.
Сегодня, 14:55       Автор: Игорь Мищук
Женский спринт в Оберхофе состоится на день раньше / Getty Images
Женский спринт в Оберхофе состоится на день раньше / Getty Images

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил об изменениях в расписании четвертого этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в немецком Оберхофе.

Как сообщает официальный сайт IBU, из-за неблагоприятного прогноза погоды, а именно ожидаемых сильных порывов ветра, женский спринт, ранее запланированный на пятницу, 9 января, перенесли на четверг, 8 января.

Читай также: Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира

Этап в Оберхофе начнется в четверг мужским спринтом, который сдвинули на 12:30 по киевскому времени, после чего в 15:15 состоится женская гонка.

Расписание гонок на субботу и воскресенье пока остается без изменений.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф Кубок мира по биатлону

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира
Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол
НХЛ15:54
Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия
Европа15:23
Звезда Барселоны пропустил тренировку перед матчем с Атлетиком
Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон14:55
Плохой прогноз погоды внес коррективы в календарь этапа Кубка мира в Оберхофе
НБА14:40
Кливленд сообщил об обновлённом сроке восстановления Макса Струса
Бокс14:33
Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей
Теннис14:17
Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана
Другие страны13:47
Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры
Бокс13:45
Усик решил поздравить украинцев с Рождеством 7 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK