Украина взяла третью медаль на юниорском Евро-2026 по биатлону

Сборная Украины пополнила свою копилку еще одной наградой на юниорском чемпионате Европы-2026 по биатлону, который проходит в финской Иматре.

В заключительный соревновательный день украинка Татьяна Тарасюк завоевала серебряную медаль континентального первенства в масс-старте-60.

Украинская биатлонистка безупречно отработала на огневых рубежах, став единственной среди соотечественниц, кто закрыл все мишени, однако уступила на финише 3,1 секунды латвийке Эстере Вольфе.

Еще одна украинка Валерия Шейгас, допустив три промаха, завершила гонку на пятой позиции.

Юниорский чемпионат Европы по биатлону

Масс-старт-60, юниорки

Эстере Вольфа (Латвия, 0+1+0+0) 27:00.6 Татьяна Тарасюк (Украина, 0+0+0+0) +3.1 Грета Линдквист Селдаль (Швеция, 0+1+1+0) +1:12.4

...

5. Валерия Шейгас (Украина, 0+2+1+0) +1:17.3

11. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0+1+1) +1:35.8

16. Ирина Шевченко (Украина, 0+0+1+1) +1:50.1

24. Ксения Приходько (Украина, 1+0+1+4) +2:33.4

35. Полина Пуцко (Украина, 1+2+1+2) +3:29.2

40. Алина Хмиль (Украина, 3+3+0+2) +3:48.8

Для Украины эта медаль стала третьей на юниорском Евро-2026 по биатлону. Ранее Татьяна Тарасюк в тандеме с Тарасом Тарасюком стали чемпионами в одиночной смешанной эстафете, а также Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко завоевали бронзу в классической смешанной эстафете.

