Украина стала чемпионом юниорского Евро по биатлону в одиночной смешанной эстафете

В четверг, 22 января, на юниорском чемпионате Европы-2026 по биатлону в финской Иматре состоялась одиночная смешанная эстафета, победу в которой одержали украинцы.

Золотую медаль Украине принес тандем Татьяны и Тараса Тарасюков.

Читай также: Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026

Первую половину сингл-микста украинская сборная завершила на пятой позиции, а на последнюю передачу эстафеты Татьяна пришла уже второй. Тарас же на заключительный круг вышел лидером и сумел удержать первое место, опередив на финише на 3.3 секунды представителя Швейцарии.

При этом украинская команда на огневых рубежах продемонстрировала лучшую стрельбу среди всех участников, использовав всего пять дополнительных патронов.

Юниорский чемпионат Европы по биатлону

Одиночная смешанная эстафета

Украина (0+5) 37:29.1 Швейцария (0+9) 3.3 Латвия (1+11) +17.9 Швеция (1+9) +27.2 Эстония (1+5) +1:07.6 Чехия (0+9) +1:20.5

Для Украины эта медаль нынешнего юниорского Евро по биатлону стала второй. Ранее Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко завоевали бронзу в классической смешанной эстафете.

Напомним, что сегодня также стартует шестой этап Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте, а на ISPORT доступны расписание и результаты гонок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!