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Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке

Праздничная гонка пройдет в последние дни декабря.
Сегодня, 14:58
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В среду, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка.

Участие в гонке примут десять команд из различных стран. Украину на этих соревнованиях будет представлять Антон Дудченко и Юлия Джима.

Составы команд, которые уже известны:

  • Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция),
  • Лена Хекки и Йоша Буркхальтер (Швейцария),
  • Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия),
  • Лукас Хофер и Доротея Вирер (Италия),
  • Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза (Австрия),
  • Теро Сепяля и Мари Эдер (Финляндия),
  • Филип Наврат и Ванесса Фойгт (Германия),
  • Бенедикт Долль и Дениз Херманн (Германия),
  • Антон Дудченко и Юлия Джима (Украина).

Отметим, что гонка пройдет на Фельтинс-Арене.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок в сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима

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