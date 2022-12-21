Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке
Праздничная гонка пройдет в последние дни декабря.
В среду, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка.
Участие в гонке примут десять команд из различных стран. Украину на этих соревнованиях будет представлять Антон Дудченко и Юлия Джима.
Составы команд, которые уже известны:
- Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция),
- Лена Хекки и Йоша Буркхальтер (Швейцария),
- Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия),
- Лукас Хофер и Доротея Вирер (Италия),
- Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза (Австрия),
- Теро Сепяля и Мари Эдер (Финляндия),
- Филип Наврат и Ванесса Фойгт (Германия),
- Бенедикт Долль и Дениз Херманн (Германия),
- Антон Дудченко и Юлия Джима (Украина).
Отметим, что гонка пройдет на Фельтинс-Арене.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок в сезоне.