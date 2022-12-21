Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке

В среду, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка.

Участие в гонке примут десять команд из различных стран. Украину на этих соревнованиях будет представлять Антон Дудченко и Юлия Джима.

Составы команд, которые уже известны:

Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция),

Лена Хекки и Йоша Буркхальтер (Швейцария),

Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия),

Лукас Хофер и Доротея Вирер (Италия),

Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза (Австрия),

Теро Сепяля и Мари Эдер (Финляндия),

Филип Наврат и Ванесса Фойгт (Германия),

Бенедикт Долль и Дениз Херманн (Германия),

Антон Дудченко и Юлия Джима (Украина).

Отметим, что гонка пройдет на Фельтинс-Арене.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок в сезоне.