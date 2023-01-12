Кубок мира в Рупольдинге: Витоцци выиграла индивидуальную гонку

В четверг, 12 января, в Рупольдинге состоялась индивидуальная женская гонка в рамках Кубка мира по биатлону.

Победу в данном заезде одержала спортсменка из Италии Лиза Витоцци. Вторую и третью строчки разделили между собой представительницы Франции Лу Жанмонно и Жюлия Симон.

Что касается успехов украинок, выше всех финишировала Юлия Джима, занявшая 20-е место.

Отметим, Дарья Блашко, которая должна была стартовать под 45-м номером, пропустила данную гонку.

Кубок мира по биатлону

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Лиза Витоцци (Италия) – 40.05,9 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 39,0 (0)

3. Жюлия Симон (Франция) – 45,2 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – 1.09,7 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.10,9 (1)

…

20. Юлия Джима (Украина) – 3.12,1 (2)

31. Анастасия Меркушина (Украина) – 4.37,0 (2)

41. Анна Кривонос (Украина) – 5.06,1 (1)

89. Любовь Кипьяченкова (Украина) – 10.56,5 (7)