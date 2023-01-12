Кубок мира в Рупольдинге: Витоцци выиграла индивидуальную гонку
В четверг, 12 января, в Рупольдинге состоялась индивидуальная женская гонка в рамках Кубка мира по биатлону.
Победу в данном заезде одержала спортсменка из Италии Лиза Витоцци. Вторую и третью строчки разделили между собой представительницы Франции Лу Жанмонно и Жюлия Симон.
Что касается успехов украинок, выше всех финишировала Юлия Джима, занявшая 20-е место.
Отметим, Дарья Блашко, которая должна была стартовать под 45-м номером, пропустила данную гонку.
Кубок мира по биатлону
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Лиза Витоцци (Италия) – 40.05,9 (0)
2. Лу Жанмонно (Франция) – 39,0 (0)
3. Жюлия Симон (Франция) – 45,2 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) – 1.09,7 (1)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.10,9 (1)
…
20. Юлия Джима (Украина) – 3.12,1 (2)
31. Анастасия Меркушина (Украина) – 4.37,0 (2)
41. Анна Кривонос (Украина) – 5.06,1 (1)
89. Любовь Кипьяченкова (Украина) – 10.56,5 (7)