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Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, еще три норвежца финишировали вслед за победителем

Вашему вниманию результаты мужской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 14:25
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В воскресенье, 15 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялся масс-старт среди мужчин.

Победу на дистанции 15 км, несмотря на два штрафных круга, одержал лидер общего зачета нынешнего сезона Йоханнес Бе (36:12.0).

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На последнем круге победитель опередил своего партнера по сборной Норвегии Ветле Кристиансена на 19 секунд. На пьедестале им компанию составил еще один норвежец Стурла Легрейд (+35.3). Кроме того, четвертым в гонке финишировал брат лидера Тарьей Бе (+36.4).

Отметим, что украинские биатлонисты в масс-старт не отобрались.

Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге:

  1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+1) 36:12.0
  2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +19.3
  3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +35.3
  4. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +36.4
  5. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+0) +49.7
  6. Витаутас Строля (Литва, 0+0+0+1) +55.6

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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