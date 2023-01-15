Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, еще три норвежца финишировали вслед за победителем
В воскресенье, 15 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялся масс-старт среди мужчин.
Победу на дистанции 15 км, несмотря на два штрафных круга, одержал лидер общего зачета нынешнего сезона Йоханнес Бе (36:12.0).
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На последнем круге победитель опередил своего партнера по сборной Норвегии Ветле Кристиансена на 19 секунд. На пьедестале им компанию составил еще один норвежец Стурла Легрейд (+35.3). Кроме того, четвертым в гонке финишировал брат лидера Тарьей Бе (+36.4).
Отметим, что украинские биатлонисты в масс-старт не отобрались.
Результаты мужского масс-старта в Рупольдинге:
- Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+1) 36:12.0
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +19.3
- Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +35.3
- Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +36.4
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+0) +49.7
- Витаутас Строля (Литва, 0+0+0+1) +55.6
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