Пидручный номинирован на главный сюрприз ЧМ в Обергофе

Международный союз биатлонистов выдвинул Дмитрия Пидручного в номинации на главный сюрприз ЧМ в Обергофе.

Украинец показал неплохие результаты, финишировав пятым в спринте и восьмым в гонке преследовании. И это все несмотря на то, что Дмитрий только-только восстановился после травмы колена.

Кроме Пидручного на награду претендуют итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Ханна Кебингер.

Проголосовать можно в социальных сетях IBU в Facebook и Instagram. Также голосование доступно и в Твиттере, там украинец занимает третье место с 17 %. Проголосовать можно до 19:00 21 февраля.

