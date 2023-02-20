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Пидручный номинирован на главный сюрприз ЧМ в Обергофе

Но шансы украинца невелики.
Вчера, 23:05
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Международный союз биатлонистов выдвинул Дмитрия Пидручного в номинации на главный сюрприз ЧМ в Обергофе.

Украинец показал неплохие результаты, финишировав пятым в спринте и восьмым в гонке преследовании. И это все несмотря на то, что Дмитрий только-только восстановился после травмы колена.

Кроме Пидручного на награду претендуют итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Ханна Кебингер.

Проголосовать можно в социальных сетях IBU в Facebook и Instagram. Также голосование доступно и в Твиттере, там украинец занимает третье место с 17 %. Проголосовать можно до 19:00 21 февраля. 

Ознакомиться подбробней с результатами ЧМ в Обергофе можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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