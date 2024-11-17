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Украинские биатлонисты приняли участие в открытых чемпионатах стран Европы

Представители сборной Украины готовятся к началу сезона.
Сегодня, 18:07
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Биатлонисты сборной Украины готовятся к началу этапов Кубка мира, принимая участие в различных открытых чемпионатах европейских стран.

Так, в шведском Идре состоялись женский и мужской спринты. В женском, в частности, участие приняли Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Елена Городная, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Александра Меркушина.

Дмитренко показала наилучший результат, заняв 4-е место, уступив лишь трем местным спортсменкам.

Кривонос, Городна, Меркушина, Белкина и Меркушина расположились в топ-25, заняв 14, 16, 17, 21 и 22 места соответственно.

В мужском лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, придя к финишу шестым. В топ-25 финишировали Богдан Боровский (7), Виталий Мандзин (8), Денис Насыко (17), Артем Тищенко (18), Тарас Лесюк (20) и Богдан Цымбал (22).

В открытом чемпионате Норвегии участие принял Дмитрий Пидручный.

Биатлонист занял 25 место в масстарте, пройдя дистанцию за 40 минут и 6 секунд.

Юлия Джима, в свою очередь, попробовала свои силы на открытом чемпионате Австрии.

Украинка с двумя промахами в стрельбе заняла 14 место в спринте.

Напомним, ранее сообщалось, что Джима и Пидручный представят Украину в Рождественской гонке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кристина Дмитренко

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