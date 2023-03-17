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Женский спринт в Холменколлене перенесен на завтра

Погодные условия в Норвегии оставляют желать лучшего.
Сегодня, 17:11
Холменколлен / IBU
Холменколлен / IBU

Последний этап сезона-2022/23 в Кубке мира, который проходит в норвежском Холменколлене, не продолжится сегодня, 17 марта, женским спринтом.

Дело в том, что старт гонки был перенесен на завтра в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Это также влияет на женскую гонку преследования, которую организаторы решили просто отменить.

Таким образом, завтра, 18 марта, пройдет женский спринт и мужская гонка преследования, а в воскресенье, 19 марта, должны состояться масс-старты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Кубок мира

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