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Симон стала обладательницей Малого хрустального глобуса

Француженка стала недосягаемой для соперниц из-за довольно интересных обстоятельств.
Сегодня, 17:27
Жюлия Симон / Getty Images
Жюлия Симон / Getty Images

Определилась обладательница Малого хрустального глобуса в персьютах.

Ею стала француженка Жюлья Симон, для которой это первое подобное достижение в карьере.

Стоит отметить, что добыла свой трофей Симон из-за достаточно курьезных обстоятельств. Дело в том, что последняя гонка пресследования сезона была отменена из-за погодных условий. Также это повлияло и на расписание остальных гонок этапа в Хохлменколлене.

В общем зачете Кубка Мира, который включает не только персьют, но и масс-старты со спринтами, Симон также находится на первом месте, но в теории ее все еще может обогнать Доротея Вирер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон франция

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