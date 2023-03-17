Симон стала обладательницей Малого хрустального глобуса

Определилась обладательница Малого хрустального глобуса в персьютах.

Ею стала француженка Жюлья Симон, для которой это первое подобное достижение в карьере.

Стоит отметить, что добыла свой трофей Симон из-за достаточно курьезных обстоятельств. Дело в том, что последняя гонка пресследования сезона была отменена из-за погодных условий. Также это повлияло и на расписание остальных гонок этапа в Хохлменколлене.

В общем зачете Кубка Мира, который включает не только персьют, но и масс-старты со спринтами, Симон также находится на первом месте, но в теории ее все еще может обогнать Доротея Вирер.