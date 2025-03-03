Макларен рассматривает участие в WEC

Пиастри и Норрис заинтересованы в участии в Ле-Мане.

Исполнительный директор Макларен Зак Браун признал, что команда рассматривает участие в WEC.

Функционер рассказал, что обсуждал идею участия Норриса и Пиастри в 24 часах Ле-Мана. Оба пилота поддержали эту идею.

Теперь Макларен всерьез задумался о создании собственной команды в WEC.

"Я люблю гонки старой школы. Люблю времена, когда гонщики выступали в разных соревнованиях. Теперь же, когда этот спорт стал гораздо крупнее, этому мешают разные корпоративные конфликты. Это может быть конфликт интересов между производителями, спонсорами, наложение гонок в календаре чемпионатов и так далее.

Вот почему мне нравилось работать с Фернандо Алонсо. Будь то Ле-Ман, Индикар или Дакар – Фернандо просто хочет гоняться.

Мы открыты к новым идеям. Да и кто вообще не хотел бы выиграть в Ле-Мане? Я обсуждал это с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, и они сказали, что и сами с радостью бы выступили в Ле-Мане. И это классно", - приводит слова Брауна Pitpass.

Ранее также стало известно, что ФИА внесла изменения в правила Формулы-1.

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