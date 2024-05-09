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Первый генеральный директор ФИА подала в отставку

На этой должности Натали Робин проработала всего полтора года.
Сегодня, 11:55
ФИА / Getty Images
ФИА / Getty Images

Первый генеральный директор ФИА Натали Робин покинет руководящий орган позднее в этом месяце, чтобы "искать возможности в другом месте", сообщает Motorsport.

Робин была назначена на свою должность в ноябре 2022 года в рамках предложения президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема реформировать структуру управления организацией.

Она была выбрана после более чем 15-летнего опыта работы в автомобильной отрасли: ранее она занимала должность генерального директора Volvo в Швейцарии с 2017 года, а также занимала руководящие должности в Nissan и DaimlerChrysler.

С момента своего прибытия она помогла провести капитальный ремонт структуры ФИА и продолжила модернизацию ее управления, а также помогла обеспечить лучшую финансовую стабильность.

Однако, по информации источника, желание вернуться к работе в автомобильной промышленности заставило ее переосмыслить свои планы. Она достигла соглашения с Федерацией об уходе в конце этого месяца.

Натали Робин
Натали Робин / Источник: Getty Images

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Хотя отставка Робин была обоюдно согласована, это знаменует уход из Федерации еще одной высокопоставленной фигуры.

В прошлом году спортивный директор Стив Нильсен и технический директор одноместных автомобилей Тим Госс ушли со своих постов вскоре после того, как Дебора Майер покинула пост главы Комиссии ФИА по женщинам в автоспорте.

С тех пор Федерация объявила, что бывший технический директор Alfa Romeo Ян Моншо заменит Госса, подчиняясь непосредственно давнему техническому директору одноместных автомобилей Николасу Томбазису.

Роль Нильсена взял на себя Тим Малион, который ранее занимал должность директора по безопасности ФИА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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