Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге

Накануне прошла квалификация серии по гонкам на выносливость на трассе Нюрбургринг, в которой принял участие пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик выступает за команду Verstappen Racing за рулем Mercedes GT3 и сумел взять поул, опередив остальных участников на целых две секунды.

Отмечается, что некоторые пилоты не смогли улучшить время на финальной попытке, так как под конец сессии на трассе был введен режим Code 60.

Напомним, что 4-часовая гонка стартует в 13:00 по киевскому времени.

К слову, эксперт назвал сроки устранения вибраций двигателя Астон Мартин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!