Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге

Возглавил стартовую решетку.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Накануне прошла квалификация серии по гонкам на выносливость на трассе Нюрбургринг, в которой принял участие пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик выступает за команду Verstappen Racing за рулем Mercedes GT3 и сумел взять поул, опередив остальных участников на целых две секунды.

Отмечается, что некоторые пилоты не смогли улучшить время на финальной попытке, так как под конец сессии на трассе был введен режим Code 60.

Напомним, что 4-часовая гонка стартует в 13:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

