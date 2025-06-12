Феррари все ближе к оставке руководителя команды

Руководитель Феррари Фредерик Вассер все ближе к отставке, утверждает Corrierre della Sera.

Ранее различные издания уже писали, что руководство Скудерии недовольно результатами команды, за что может поплатиться Вассер.

Идеальным вариантом для Феррари стал бы Кристиан Хорнер, но инженер не желает покидать Ред Булл.

Сейчас же руководство команды рассматривает вариант с заменой Вассера на Антонелла Колетту - босса Феррари в WEC и GT.

Колетта дважды привел команду к победе на 24 часах Ле-Мана и в этом году Феррари также считается фаворитом. Функционер мог возглавить команду в Формуле-1 еще после ухода Бинотто, но тогда решил остаться в WEC.

Ранее также Альпин определился с фаворитом на должность руководителя команды.

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