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Автоспорт

Феррари опровергла слухи об отставке Вассера

Руководителя команды не планируют менять.
Сегодня, 21:46       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Феррари категорически отрицает все слухи, связанные с заменой руководства команды.

Напомним, сегодня ряд итальянских изданий сообщил, что Фредерик Вассер находится на грани увольнения.

Портал crash.net напрямую обратился к Скудерии, чтобы получить комментарий по этим слухам.

Как утверждается, Феррари категорически отрицает тот факт, что команда планирует уволить Фредерика Вассера.

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Канады.

 

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