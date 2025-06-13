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Аджар: В данный момент я не чувствую себя готовым к переходу в Ред Булл

Новичок Формулы-1 понимает, что ему нужно набраться опыта.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Исак Аджар / Getty Images
Исак Аджар / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Исак Аджар заявил, что пока не считает себя готовым к переходу в Ред Булл.

Напомним, что на фоне возможной дисквалификации Макса Ферстаппена "быки" уже подыскивают ему временную замену.

Одним из вариантов является Аджар, который уверенно проводит дебютный сезон в Формуле-1. Однако сам пилот не хотел бы оказаться в старшей команде.

Безусловно, в данный момент я не чувствую себя готовым к переходу в Ред Булл, это факт. Думаю, для меня было бы здорово продолжать получать опыт там, где я есть. Потому что сейчас я наслаждаюсь каждым гоночным уик-эндом и очень многому учусь.

Мне очень нравится управлять этим болидом, так что посмотрим, что случится в будущем. Будучи пилотом молодежной системы Ред Булл, нынешняя траектория развития мне кажется нормальной.

Чего мне сейчас не хватает, чтобы сделать этот шаг? Ну, вероятно, мне не хватает опыта за рулем трудных в управлении болидов. Пока же я всегда выступал за рулем болидов, которые были очень стабильными и которыми было не так сложно управлять

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Исак Аджар

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