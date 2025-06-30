Вольфф озвучил дедлайн утверждения пилотов Мерседес

Интрига по составу команды будет царить недолго.

Исполнительный директор конюшни Тото Вольфф раскрыл сроки выбора гонщиков на сезон-2026. Имена пилотов команды на следующий год объявят летом, сообщает Autosport.

"Очевидно, что идет немало разных обсуждений. Моя позиция в этом вопросе всегда была открытой и прозрачной.

И на определенном этапе – в ближайшие несколько месяцев, а скорее до летнего перерыва в чемпионате – нам нужно будет точно понимать, что мы делаем. Все вопросы будут решены до летнего перерыва в чемпионате", – заверил Вольфф.

Мерседес до сих пор не пролонгировал договор британца Джорджа Расселла. Промедление конюшни связано с желанием переманить пилота Ред Булл Макса Ферстаппена. Вторым гонщиком немецкой команды останется Андреа Антонелли.

В свою очередь конюшня Альпин сделала Боттаса фаворитом на место Франко Колапинто.

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