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Автоспорт

Вольфф озвучил дедлайн утверждения пилотов Мерседес

Интрига по составу команды будет царить недолго.
Сегодня, 14:55       Автор: Антон Федорцив
Тото Вольфф и Джордж Расселл / Getty Images
Тото Вольфф и Джордж Расселл / Getty Images

Исполнительный директор конюшни Тото Вольфф раскрыл сроки выбора гонщиков на сезон-2026. Имена пилотов команды на следующий год объявят летом, сообщает Autosport.

"Очевидно, что идет немало разных обсуждений. Моя позиция в этом вопросе всегда была открытой и прозрачной.

И на определенном этапе – в ближайшие несколько месяцев, а скорее до летнего перерыва в чемпионате – нам нужно будет точно понимать, что мы делаем. Все вопросы будут решены до летнего перерыва в чемпионате", – заверил Вольфф.

Мерседес до сих пор не пролонгировал договор британца Джорджа Расселла. Промедление конюшни связано с желанием переманить пилота Ред Булл Макса Ферстаппена. Вторым гонщиком немецкой команды останется Андреа Антонелли.

В свою очередь конюшня Альпин сделала Боттаса фаворитом на место Франко Колапинто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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