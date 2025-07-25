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Автоспорт

Леклер оценил новинки Феррари на Гран-при Бельгии

Монегаск пытается сохранять оптимизм.
Сегодня, 21:29       Автор: Антон Федорцив
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер завершил четвертым квалификацию к спринту Гран-при Бельгии. После заезда он дал оценку обновлениям болида Скудерии, сообщает Sky Sports.

"Я почувствовал изменения, но отставание сегодня было огромным. Убежден, что мы шагнули вперед, но почему-то Макларен быстрее привычного на этой трассе. Немного обидно из-за этого, но то, чего мы ожидали от обновлений, у нас получилось, но досадно, что квалификация оказалась такой сложной, особенно учитывая отставание.

 

 

Ощущения от машины были очень хорошие. Я рад, что машина ведет себя лучше, но, несмотря на это, мы все еще отстаем на семь десятых. Много работы впереди. Нам просто нужно улучшить сцепление с трассой, которого, кажется, пока нет", – заявил Леклер.

В нынешнем сезоне монегаск не поднимался в квалификациях выше второго места. Лучший результат гонщика Феррари – 2-е место в Монако. В спринтах Леклер на подиумы не попадал.

Напомним, пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию в бельгийском Спа.

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