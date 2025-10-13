iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Второй Гран-при подряд может пройти в условиях тепловой угрозы

В Остине ожидается высокая температура.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при США / Getty Images
Гран-при США / Getty Images

Гран-при США может оказаться очередным испытанием для пилотов, пишет racingnews365.

На предстоящих выходных ожидается около 33 градусов по Цельсию в Остине.

Напомним, что в Сингапуре при температуре в 31 градус был объявлен режим тепловой угрозы. Потому в США, вероятней всего, будет также.

При режиме тепловой угрозы команды обязаны использовать специальное оборудование для охлаждающих жилетов.

Даже если пилот откажется от жилета, то команда все равно должна установить на болид все оборудование, а также добавить балласт весом в отсутствуюший жилет.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Мексики Уильямс проверит своего резервиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США

Статьи по теме

ФИА отклонила запрос МакЛарен пересмотреть штраф Норриса на Гран-при США ФИА отклонила запрос МакЛарен пересмотреть штраф Норриса на Гран-при США
Норрис самокритично прокомментировал свой пилотаж при борьбе с Ферстаппеном в США Норрис самокритично прокомментировал свой пилотаж при борьбе с Ферстаппеном в США
Мерседес исключил проблемы с обновлениями болида, несмотря на слова Хэмилтона Мерседес исключил проблемы с обновлениями болида, несмотря на слова Хэмилтона
Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK