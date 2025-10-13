Второй Гран-при подряд может пройти в условиях тепловой угрозы

Гран-при США может оказаться очередным испытанием для пилотов, пишет racingnews365.

На предстоящих выходных ожидается около 33 градусов по Цельсию в Остине.

Напомним, что в Сингапуре при температуре в 31 градус был объявлен режим тепловой угрозы. Потому в США, вероятней всего, будет также.

При режиме тепловой угрозы команды обязаны использовать специальное оборудование для охлаждающих жилетов.

Даже если пилот откажется от жилета, то команда все равно должна установить на болид все оборудование, а также добавить балласт весом в отсутствуюший жилет.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Мексики Уильямс проверит своего резервиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!