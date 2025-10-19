iSport.ua
Пиастри: Не очень комфортно чувствую себя за рулем болида

Уикэнд идет не по плану Макларен.
Сегодня, 19:04
Оскар Пиастри / Getty Images
Пилот Макларен Оскар Пиастри признался, что ему комфортно на Гран-при США.

Напомним, что лидер личного зачета не смог завершить спринт, а на Гран-при квалифицировался шестым.

По словам Пиастри, в Остине ему очень некомфортно находится за рулем своего болида.

Квалификация для меня получилась тяжелой. Мне не кажется, что я допускал какие-то пилотажные ошибки, скорее я пока просто не включился.

Не сказал бы, что я где-то перестарался, я просто в целом не очень комфортно чувствую себя за рулем болида. И это происходит по ходу всего уик-энда. Но не относится к предыдущим гонкам.

Не знаю, связано ли это с особенностями трассы, но да, многие участки я прохожу не самым оптимальным образом. Когда ты не чувствуешь полной уверенности в болиде, выступая на такой трассе, где очень много поворотов, ты можешь терять очень много времени. И ощущается это именно так

С расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

