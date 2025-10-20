iSport.ua
Пиастри объяснил промедление Макларен со ставкой на одного пилота

Чемпионская гонка может выйти из-под контроля конюшни.
Сегодня, 16:51       Автор: Антон Федорцив
Оскар Пиастри / Getty Images
Гонщик команды Макларен Оскар Пиастри поделился соображениями по ситуации в общем зачете. Австралиец поддержал задержку с выбором фаворита из пилотов конюшни, сообщает RaceFans.

"Не знаю. Я так не считаю (что пора выбрать одного пилота – ред.). Борьба между нами до сих пор невероятно плотная, и мы оба заявили о намерении выиграть титул заслуженно. Думаю, что борьба слишком плотная, чтобы сделать ставку на одного гонщика", – заявил Пиастри.

Австралийский пилот остается лидером сезона (346 очков). Его партнер по команде Ландо Норрис идет вторым (332 пункта). Однако, угрозой обоим гонщикам Макларен стал действующий чемпион Макс Ферстаппен из Ред Булл (306 баллов).

К слову, нидерландец Ферстаппен повторил призовое достижение другого четырехкратного чемпиона мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Оскар Пиастри

