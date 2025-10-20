Норрис установил рекорд Макларен

Пилот Макларен Ландо Норрис установил новый командный рекорд.

Напомним, накануне британец финишровал на подиуме в Остине.

Для Норриса это уже 15-й подиум в текущем сезоне, что является новым рекордом для Макларен.

Ранее в 1988 году Ален Прост сумел выиграть лишь 14 подиумов.

При этом абсолютный рекорд чемпионата держит Макс Ферстаппен, взявший 21 подиум в сезоне-2023.

Ранее также Пиастри прокомментировал стратегию Макларен.

