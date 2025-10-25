iSport.ua
Макларен против давления Ферстаппена. Нацелены на победу в личном зачёте

Макларен сосредоточен на победе в личном зачете пилотов.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

Руководитель Макларен Андреа Стелла рассказал о напряжении в зачете Формулы-1 из-за давления со стороны пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Читай также: Ферстаппен пожаловался на темп Ред Булл в Мехико

"Мы посчитали, что наилучший способ продолжить выступления — начать всё с чистого листа и сконцентрироваться на одном направлении, в котором мы все хотим двигаться. Мы хотим убедиться, что победа в личном зачёте достанется Макларен.

Всё остальное не так важно. Есть кое-кто (Ферстаппен), кто набрал невероятный темп. Наша задача — остановить этот импульс и вернуть его на нашу сторону", — цитирует слова Андреа Стеллы Autosport.

Напомним, сейчас у Оскара Пиастри — 346 очков, у его напарника Ландо Норриса — 332, а у Макса Ферстаппена — 306.

