Ферстаппен объяснил, что отличает его от Норриса и Пиастри в борьбе за титул

Дал совет Норрису и Пиастри.
Сегодня, 18:48       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал изданию RacingNews365, что нужно для победы в чемпионате.

"На данном этапе сезона ты по умолчанию нервничаешь сильнее, если еще ни разу не становился чемпионом.

Ты всегда стараешься показать максимум, стремишься не допустить ни одной серьезной ошибки и постоянно ищешь возможность добиться прогресса — для этого нужно обладать железными нервами.

Очень легко сказать про кого-то, что он агрессивный пилот. Думаю, многие гонщики могут действовать агрессивно. Но также нужно обладать определенной сообразительностью и умением считывать гонку и происходящие события", — сказал нидерландский четырехкратный чемпион мира.

Напомним, третья практика Гран-при Мексики пройдет в субботу, 25 октября, в 20:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри

