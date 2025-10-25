Ферстаппен объяснил, что отличает его от Норриса и Пиастри в борьбе за титул
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал изданию RacingNews365, что нужно для победы в чемпионате.
"На данном этапе сезона ты по умолчанию нервничаешь сильнее, если еще ни разу не становился чемпионом.
Ты всегда стараешься показать максимум, стремишься не допустить ни одной серьезной ошибки и постоянно ищешь возможность добиться прогресса — для этого нужно обладать железными нервами.
Очень легко сказать про кого-то, что он агрессивный пилот. Думаю, многие гонщики могут действовать агрессивно. Но также нужно обладать определенной сообразительностью и умением считывать гонку и происходящие события", — сказал нидерландский четырехкратный чемпион мира.
Напомним, третья практика Гран-при Мексики пройдет в субботу, 25 октября, в 20:30 по киевскому времени.
