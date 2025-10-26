iSport.ua
Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики

Лидер сезона завершил сессию восьмым.
Сегодня, 15:52       Автор: Антон Федорцив
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри провалил квалификацию Гран-при Мексики и будет стартовать с четвертого ряда. Руководитель конюшни Андреа Стелла опроверг сложности с болидом австралийца, сообщает RacingNews365.

"Каждое свидетельство, каждая мельчайшая деталь в данных, каждое косвенное измерение или информация говорят нам о том, что проблем с болидом нет. Мы не имеем причин подозревать, что причина скрывается в машине", – заявил менеджер.

По мнению функционера, Пиастри вряд ли будет менять шасси перед следующим этапом. Стелла убежден, что изменение отдельных элементов будет иметь больший эффект. В качестве примера он привел днище или переднее антикрыло.

"В Мехико очень, очень уникальные условия: как только вы осваиваетесь и понимаете, как подходить к этой трассе, то начинаете в каждом повороте отыгрывать время. В итоге можно отыграть крайне много. Так что болид нас не тревожит. Уверен, что Оскар извлечет урок из квалификации", - добавил босс команды.

Пиастри подошел лидером общего зачета к Гран-при Мексике (346 очков). Его преследователи – Ландо Норрис (332 пункта) и Макс Ферстаппен (306) – провели квалификацию лучше. Британец завоевал поул, а действующий чемпион стал пятым.

Кстати, пилот Ред Булл Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума на мексиканском этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Гран-при Мексики Оскар Пиастри Андреа Стелла

