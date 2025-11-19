iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Норрис раскрыл главный секрет борьбы за титул сезона-2025

Секрет успеха.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларена Ландо Норрис поделился тем, с чем связан его успех в борьбе за главный титул сезона-2025.

"Всё просто, у меня отличная команда людей, которые говорят мне, что делать. У меня отличные тренеры и хорошая группа поддержки, которые в известном смысле знают меня лучше, чем я сам.

Они определяют, сколько дней отдыха мне нужно, когда работать больше, а когда меньше, когда больше спать. Моя личная команда - пожалуй, главный элемент во всём этом процессе", - сказал британский гонщик.

Сейчас у Ландо Норриса 390 очков после 21 этапа Формулы-1.

Добавим, что на ISPORT уже доступно расписание Гран-при Лас-Вегаса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

Статьи по теме

Боттас - о чемпионстве: "Пиастри вернется в лидеры" Боттас - о чемпионстве: "Пиастри вернется в лидеры"
Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул
В Макларен уверены в своих силах на окончание сезона В Макларен уверены в своих силах на окончание сезона
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Европа13:27
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK