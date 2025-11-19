Норрис раскрыл главный секрет борьбы за титул сезона-2025

Пилот Макларена Ландо Норрис поделился тем, с чем связан его успех в борьбе за главный титул сезона-2025.

"Всё просто, у меня отличная команда людей, которые говорят мне, что делать. У меня отличные тренеры и хорошая группа поддержки, которые в известном смысле знают меня лучше, чем я сам.

Они определяют, сколько дней отдыха мне нужно, когда работать больше, а когда меньше, когда больше спать. Моя личная команда - пожалуй, главный элемент во всём этом процессе", - сказал британский гонщик.

Сейчас у Ландо Норриса 390 очков после 21 этапа Формулы-1.

