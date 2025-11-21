iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин заменит пилота на Гран-при Абу-Даби

Молодой гонщик сможет проявить себя.
21 ноября, 16:54       Автор: Антон Федорцив
Джек Кроуфорд / Getty Images
Джек Кроуфорд / Getty Images

Претендент на титул Формулы-2 Джек Кроуфорд примет участие в финальном этапе сезона F1. Американский гонщик выступит в свободной практике Абу-Даби, сообщает Pitpass.

Резервист заменит канадского пилота Лэнса Стролла. Кроуфорд второй раз в этом году присоединится к пелотону. На практике Гран-при Мексики он также пилотировал болид Стролла в пятницу.

Кроуфорд борется за чемпионство в F2. За два этапа до конца сезона он уступает итальянцу Леонардо Форнароли. В активе американского пилота 4 победы в течение года.

К слову, монегаск Шарль Леклер нацелился на поул Гран-при Лас-Вегаса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Абу-Даби Астон Мартин Джек Кроуфорд

Статьи по теме

Будущее Леклера под вопросом. Астон Мартин готов предложить место Будущее Леклера под вопросом. Астон Мартин готов предложить место
"Ноль против бесконечности": Шумахер разнес состав пилотов середняка Формулы-1 "Ноль против бесконечности": Шумахер разнес состав пилотов середняка Формулы-1
Ньюи запустил кадровые чистки в Астон Мартин Ньюи запустил кадровые чистки в Астон Мартин
Астон Мартин шпионят за болидами конкурентов перед гонкой Астон Мартин шпионят за болидами конкурентов перед гонкой

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK