Астон Мартин заменит пилота на Гран-при Абу-Даби

Претендент на титул Формулы-2 Джек Кроуфорд примет участие в финальном этапе сезона F1. Американский гонщик выступит в свободной практике Абу-Даби, сообщает Pitpass.

Резервист заменит канадского пилота Лэнса Стролла. Кроуфорд второй раз в этом году присоединится к пелотону. На практике Гран-при Мексики он также пилотировал болид Стролла в пятницу.

Кроуфорд борется за чемпионство в F2. За два этапа до конца сезона он уступает итальянцу Леонардо Форнароли. В активе американского пилота 4 победы в течение года.

К слову, монегаск Шарль Леклер нацелился на поул Гран-при Лас-Вегаса.

