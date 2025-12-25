Ферстаппен считает, что в команде обязан быть первый номер

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что для успеха команды обязательно должны быть первый и второй номер.

Гонщик заявил, что будь он боссом команды, он бы делал ставку только на одного пилота. Это позволило бы избежать ошибок, которые в прошлом сезоне допустил Макларен.

Когда гоняешься сам по себе, ты можешь атаковать, действовать гораздо агрессивнее. Я всегда предпочитаю именно это. Если же ситуация равная, то желаю удачи обоим – они могут разобраться между собой. Если бы я был боссом команды, у меня всегда были бы четкие первый и второй номера. Разумеется, второй номер все равно должен зарабатывать достаточное количество очков для борьбы в зачете конструкторов. Но это должны быть четкие первый и второй пилоты. У Макларен два гонщика, поэтому команда упускала преимущество в какие-то моменты, а мы, конечно, этим пользовались

Ранее также сообщалось, что ФИА вынесла вердикт по скандалу с новыми двигателями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!