Доменикале прокомментировал первую победу Антонелли

Кими мог бы воплотить мечту фанатов Феррари.
Сегодня, 20:40       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Глава Формулы-1 Стефано Доменикале прокомментировал победу Андреа Кими Антонелли.

Напомним, что молодой итальянец стал победителем Гран-при Китая.

Доменикале считает, что это большой плюс для всего чемпионата, а еще пилот может воплотить мечту болельщиков Феррари.

То, что такой молодой парень выиграл Гран-при Китая – плюс не только для него, но и для всей Ф-1. Неправильно оказывать на него слишком большое давление, но ему придется привыкнуть к подобному.

Феррари очень важна для итальянцев. От Кими зависит, сможет ли он трансформировать эту энергию, которая традиционно сосредоточена на конкретной команде. Очевидно, мечта многих итальянцев – титул Кими в составе Феррари, чтобы все были довольны

Ранее также сообщалось, что Алонсо пропустит практику в Сузуке.

Шульга набрал первые очки в НБА
