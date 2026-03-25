Доменикале прокомментировал первую победу Антонелли

Кими мог бы воплотить мечту фанатов Феррари.

Глава Формулы-1 Стефано Доменикале прокомментировал победу Андреа Кими Антонелли.

Напомним, что молодой итальянец стал победителем Гран-при Китая.

Доменикале считает, что это большой плюс для всего чемпионата, а еще пилот может воплотить мечту болельщиков Феррари.

То, что такой молодой парень выиграл Гран-при Китая – плюс не только для него, но и для всей Ф-1. Неправильно оказывать на него слишком большое давление, но ему придется привыкнуть к подобному. Феррари очень важна для итальянцев. От Кими зависит, сможет ли он трансформировать эту энергию, которая традиционно сосредоточена на конкретной команде. Очевидно, мечта многих итальянцев – титул Кими в составе Феррари, чтобы все были довольны

