Руководитель Ред Булл признал отставание команды

Команда не может дать пилотам сильный болид.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Лоран Мекьес / Getty Images

Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес откровенно признал отставание своей команды.

На первых двух практиках в Японии Ферстаппен сумел лишь зайти в десятку.

По словам Мекьеса, сейчас команда попросту не способна предоставить своим пилотам хороший болид. Перед Ред Булл стоят непростые проблемы.

Мы очень далеки от лидеров, Ред Булл сильно не хватает скорости. Думаю, то же самое вы слышите и от наших гонщиков. Пока мы не можем представить им машину, на которой они смогли бы атаковать. Так что Ред Булл предстоит решить несколько фундаментальных проблем.

Хуже всего ситуация выглядит в скоростных поворотах. И я не думаю, что дело только в балансе болида. Полагаю, в работе машины есть некоторые аспекты, в которых нам пока не удалось разобраться. И нам предстоит заниматься этим в ближайшие часы, дни, недели, чтобы вернуться на желаемый уровень

С расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Пилот Ред Булл рассчитывает на прогресс своей команды к Гран-при Японии Пилот Ред Булл рассчитывает на прогресс своей команды к Гран-при Японии
Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая Стала известна причина схода Ферстаппена на Гран-при Китая
Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
Футбол сегодня: поединок молодежной сборной Украины, товарищеские матчи Англии, Германии, Испании
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
Атлетико определился с заменами Гризманну
Атлетико определился, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне
Наполи может отправить своего нападающего в дубль
Тоттенхэм нашел нового временного специалиста
Месси получил уникальное для спорта достижение
CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф
Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб
78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе
Уайт отреагировал на слухи о возможном реванше с Джошуа
