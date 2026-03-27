Руководитель Ред Булл признал отставание команды
Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес откровенно признал отставание своей команды.
На первых двух практиках в Японии Ферстаппен сумел лишь зайти в десятку.
По словам Мекьеса, сейчас команда попросту не способна предоставить своим пилотам хороший болид. Перед Ред Булл стоят непростые проблемы.
Мы очень далеки от лидеров, Ред Булл сильно не хватает скорости. Думаю, то же самое вы слышите и от наших гонщиков. Пока мы не можем представить им машину, на которой они смогли бы атаковать. Так что Ред Булл предстоит решить несколько фундаментальных проблем.
Хуже всего ситуация выглядит в скоростных поворотах. И я не думаю, что дело только в балансе болида. Полагаю, в работе машины есть некоторые аспекты, в которых нам пока не удалось разобраться. И нам предстоит заниматься этим в ближайшие часы, дни, недели, чтобы вернуться на желаемый уровень
С расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!